© foto di Federico De Luca

Bresciano, ha giocato nelle Rondinelle per poi esserne l'allenatore. Vincenzo Guerini è molto attento alle vicende della squadra di Grosso. Parlare del Brescia oggi significa toccare il tema Balotelli su cui si è espresso oggi anche il presidente Cellino ("Forse Balotelli dà più peso ai social che ai suoi valori, ma io non l'ho preso per i social"). "Anch'io - dice Guerini a TMW - sono convinto che bisognerebbe pensare meno ai social, ma ormai il mondo è questo. Il 90% dei giocatori guarda i social e anche quando sono a tavola a mangiare, i calciatori sono sempre sui telefonini a controllare i social così come li guardano le fidanzate. E' un male inevitabile. Con i social è una guerra persa".

Passando ancora più nello specifico a Balotelli che idea si è fatto?

"Ora ha 29 anni e sono quasi dieci anni che stiamo aspettando questo ragazzo. Come hanno detto in tantissimi ha grandi potenzialità però le ha dimostrate sempre in parte".

Come occorrerebbe rapportarsi allora con Balo?

"Lui è così, prendere o lasciare. Non cambierà più. Si sa quali sono i pregi e i difetti. A mia memoria comunque nessun calciatore ha avuto tutte le possibilità e opportunità che sono state concesse a lui..."

Tra Balotelli e il Brescia è già una storia finita?

"Da tifoso bresciano spero che abbia un moto d'orgoglio e possa portare la squadra alla salvezza".