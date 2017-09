ESCLUSIVA TMW - Guly: "Argentina, ce la faremo. Inter e Milan sempre nel cuore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andreas Guglielminpietro, noto a tutti anche come Guly, ex calciatore di Inter e Milan, racconta dall'Argentina le sensazioni sulle difficoltà mostrate dalla sua nazionale ieri contro il Venezuela (solo un pareggio) e sul rischio di non qualificarsi ai mondiali. "E' vero - spiega a Tuttomercatoweb.com - che la situazione è diventata un po' complicata ma non è la prima volta che abbiamo problemi a qualificarci. Ricordo ad esempio che nell'86 vincemmo all'ultimo minuto la partita decisiva contro il Perù e poi vincemmo il mondiale. A mio parere ci qualificheremo".

Ma che cosa è successo ieri?

"Non abbiamo saputo trovare subito il gol. Nella prima parte del match abbiamo avuto undici occasioni ma non le abbiamo concretizzate. E poi succede a volte che tutti ti vada alla rovescia e allora abbiamo anche beccato gol. Il pubblico in questi casi si spazientisce. Non abbiamo vinto ma ripeto alla fine ce la faremo".

Che pensa di Icardi e anche delle parole di Maradona su di lui?

"Dico solo che per me è un bravo giocatore, l'ho seguito anche nell'Inter e mi sembra un ottimo attaccante".

A proposito dell'Inter che pensa di questo avvio di campionato?

"Ho visto una parte del match con la Roma. Spero possa proseguire così, sono legato ai nerazzurri e al Milan: mi hanno dato tanto e io devo molto a loro. Spero anche in una crescita del calcio italiano che adesso è sceso rispetto a quello spagnolo, inglese e tedesco".

E sul Milan che idea si è fatto? C'è anche il suo connazionale Biglia...

"Gran giocatore, ha fatto tante partite anche in Nazionale. Anche ai rossoneri auguro il meglio e che queste novità di quest'anno siano tutte positive".