Emil Hallfredsson è svincolato dopo una stagione complicata fra Frosinone e Udinese. Il centrocampista islandese, 337 presenze tra i professionisti, ha cercato di darsi una risposta al perché sia senza contratto. "Questa è una bella domanda, non lo so. Per quanto mi riguarda probabilmente per come è andato il mio anno, nella scorsa annata. Ho fatto un intervento a Barcellona, che è andato molto bene, ma mi ha fatto giocare poco. A Udine mi hanno dato una mano per mettermi a posto e ho giocato le ultime due-tre partite. E poi novanta minuti contro la Turchia, nelle qualificazioni. In generale forse ho giocato poco. Ora però sto bene, sono sceso con l'Albania, da titolare, dopo tre mesi. Fisicamente sono ok da marzo, non ho saltato un allenamento. Verona? Magari, tutti sanno che sto bene lì".

