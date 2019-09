© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Prima della partita ero concentrato, erano tre mesi che non giocavo una partita da titolare". Emil Hallfredsson, centrocampista della nazionale islandese e svincolato dopo l'ultima esperienza all'Udinese, ha parlato del suo ritorno in campo contro l'Albania, nella gara persa 4-2, giocando dal primo minuto. "Per me era un po' particolare, sono senza squadra ma mi sono sempre allenato in Islanda, nella squadra in cui sono cresciuto, il Fimleikafélag Hafnarfjörðar. Loro giocano da aprile fino a ottobre, a causa del meteo, non ho saltato un allenamento per tenermi pronto alle gare con la Nazionale. Purtroppo eravamo scarichi, loro più in palla. A fine match ero incazzato".