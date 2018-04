ESCLUSIVA TMW - Hamrin: "Tifo Fiorentina. Napoli, calcio unico in Italia"

© foto di Federico De Luca

Chi ama il calcio e ne conosce la storia non può non conoscere Kurt Hamrin, detto Uccellino per la leggerezza con cui si muoveva in campo. Negli anni Sessanta ha segnato gol a raffica con Juventus, Fiorentina, milan e Napoli. A tre giorni dalla sfida tra i viola e i partenopei ci siamo rivolti a lui per analizzare il momento delle due squadre. "La Fiorentina in casa ha le sue possibilità - spiega a Tuttomercatoweb.com - e può avere un piccolo vantaggio anche se il Napoli con il clamoroso risultato di Torino ora è... in un altro mondo. Spero che sia una gara divertente e il pubblico alla fine possa essere soddisfatto".

Lei per chi farà il tifo?

"Io tengo per la Fiorentina. Ho giocato nove anni con la maglia viola e poi sono rimasto a vivere qui. A Napoli ho giocato due anni a fine carriera e sono stato comunque molto bene. E' una città meravigliosa e ricordo che nel '70-71 chiudemmo il girone d'andata al primo posto. Si sperava di vincere lo scudetto ma alla fine rimanemmo delusi e chiudemmo al terzo posto. Era comunque una bella squadra perché avevamo tra gli altri Zoff, Panzanato, Juliano, Ottavio Bianchi, Sormani".

Tornando a questa stagione, dovesse vincere lo scudetto il Napoli sarebbe felice anche per Sarri che lei allenò tanti anni fa?

"Tengo per la Fiorentina ma amo il calcio e se vince lo scudetto il Napoli mi fa piacere. Oggi i partenopei sono una bella squadra da vedere, giocano bene, con un calcio unico in Italia. E mi colpisce la loro capacità di tenere la palla sempre in sicurezza"

La Fiorentina di oggi invece che squadra è?

"Nell'ultimo mese e mezzo ha sorpreso tutti, ora forse sta pagando lo sforzo. Spero che si riprendano subito".

Da ex attaccante che pensa di Simeone?

"E' giovane e c'erano forse troppe aspettative su di lui. Credo che verrà fuori il centravanti che si sperava di avere già quest'anno".

Ha speso troppe energie con il suo modo di giocare?

"In effetti cerca di fare tanto anche per i compagni. E a volte mi chiedo: ma non è che corre troppo e poi è spompato in area?"