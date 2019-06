ESCLUSIVA TMW - Haughton (Sun): "Liverpool favorito. Klopp icona Reds"

© foto di Imago/Image Sport

E' il giorno di Liverpool contro Tottenham. Della finale di Champions League. Klopp contro Pochettino ma pure Kane, Salah, Firmino, Eriksen, Mané, Son e non soltanto. Una gara che Tuttomercatoweb.com ha fotografato con il responsabile delle pagine calcistiche del Sun, Warren Haughton. "Il Liverpool è la favorita per la vittoria. Ha sconfitto il Tottenham in casa e fuori in Premier e ha finito la stagione a 26 punti davanti agli Spurs".

Eppure Klopp e i suoi abbassano i toni.

"Sì, ci provano, ma la verità è che sono favoriti".

Sarà l'ultima del tedesco e di Pochettino coi rispettivi club?

"Klopp è già un'icona ad Anfield, dopo una stagione dura. I fans lo esaltano e il fatto che celebri le vittorie davanti alla Kop lo dimostra. E' amatissimo e scoppierebbe la rivolta se il club dovesse dare il placet all'addio".

Levy mollerà Pochettino?

"Il tecnico ha provato e sta provando in tutti i modi a spingere perché Levy investa per competere con le grandi di Premier. Ha dimostrato però che un grande tecnico migliori i giocatori. Se gli Spurs dovessero vincere, ecco che allora potrebbe lasciare".

Per dove?

"Era il favorito per prendere il posto allo United, ora c'è Solskjaer ma non escludo comunque la possibilità".

Alisson, Van Dijk, Salah: è una gara anche per il Pallone d'Oro?

"Non sono un fan di portieri e difensori eletti come migliore al mondo. Salah però ha dimostrato grandi doti e grandi numeri con 26 reti in tutto...".

Chiudiamo col pronostico: chi vince?

"Il Liverpool. C'è chi teme che sarà una gara non spettacolare, diversa dal solito, con due di EPL ma penso invece che verrà fuori una grande sfida, ricca di gol. E che il Liverpool sarà sul trono d'Europa per la sesta volta".