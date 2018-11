ESCLUSIVA TMW - Haughton (Sun): "Wilson, una storia simile a Jamie Vardy"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una chiamata a sorpresa. Una stagione a sorpresa. E' l'anno più bello della carriera di Callum Wilson, centravanti del Bournemouth operaio di Eddie Howe e fresco di chiamata da parte di Gareth Southgate. E' la rivelazione della Premier League, la punta di Coventry, che Tuttomercatoweb.com ha deciso di raccontare con Warren Haughton, firma del The Sun. "Non possiamo che congratularci con Callum Wilson per questa chiamata in nazionale: Southgate aveva promesso ai giocatori che li avrebbe tenuti sott'occhio per le prestazioni in stagione. Tutti, nessuno escluso".

Wilson compreso.

"Ha mantenuto la parole: Wilson è il miglior attaccante inglese in campionato con sei reti e sta anche trascinando il Bournemouth nei piani alti".

Una carriera che ricorda molto la parabola di Vardy.

"Si è fatto le ossa, dall'inizio fino ai suoi ventisei anni. Solo sei anni fa, infatti, era in prestito tra i dilettanti al Tamworth. Ha seguito le orme di Jamie Vardy, che con il suo impegno, la sua determinazione, ha provato ai critici di sbagliarsi e di meritare questo livello".

Che tipo di giocatore è?

"Offre a Southgate una nuova dimensione in attacco: è una punta che può giocare da sola, aiutando i compagni nel gioco tenendo alta la palla. Spaventa i difensori con la sua forza e il suo fisico, il suo passo oltre lo standard e può giocare anche contro gli States".