ESCLUSIVA TMW - Hellas, Caracciolo rifiuta la B. Resterà a Verona

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il difensore dell'Hellas Verona Antonio Caracciolo non ha alcuna intenzione di tornare in Serie B e vuole giocarsi le proprie chance in massima serie con la maglia gialloblù. Il calciatore aveva ricevuto offerte dallo Spezia e dal Palermo, ma le avrebbe declinate preferendo continuare l'avventura in Veneto.