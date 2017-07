ESCLUSIVA TMW - Hellas, summit con la Juve per Kean e Untersee

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona prova a pescare rinforzi in casa Juventus per affrontare la prossima Serie A. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in settimana ci sarà un summit di mercato fra le due società in cui si parlerà dei prestito dell'attaccante classe 2000 Moise Kean e del terzino classe '94 Joel Untersee.