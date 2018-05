ESCLUSIVA TMW - Hellas Verona, Setti in pressing per Marchetti come ds

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Negli scorsi mesi è stato il Chievo Verona a interessarsi a lui. Adesso è l'Hellas Verona. Dopo i rumors delle scorse settimane, non si esaurisce il pressing del presidente Maurizio Setti per Stefano Marchetti, direttore sportivo del Cittadella, per diventare il nuovo uomo mercato del club scaligero. Legato da lunghi anni al progetto del club padovano, l'Hellas vorrebbe Marchetti come ds del dopo Filippo Fusco. E i contatti restano frequenti, mentre altri candidati continuano a proporsi al club veneto.