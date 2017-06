ESCLUSIVA TMW - Hernanes: "Juve, 4-1 in finale mi ha sconvolto. Cina? Sto bene"

Fonte: Dal nostro inviato a Malpensa, Francesco Fontana

Tuttomercatoweb.com ha intercettato in esclusiva all'aeroporto di Malpensa il centrocampista brasiliano Hernanes. L'ex calciatore di Juventus, Inter e Lazio, attualmente all'Hebei Fortune, s'è soffermato sulla sua avventura in Cina e non solo ai nostri microfoni: "L'esperienza cinese sta andando bene. Sono lì da qualche mese e mi sono ambientato".

Quale sarà il tuo futuro?

"Sto bene in Cina, ho un contratto di tre anni. Sono appena arrivato, vediamo come finirà la stagione".

Come è il campionato cinese?

"Ci sono 5-6 squadre che hanno un livello, non paragonabile a quello delle big europee, ma discreto. Mi aspettavo un livello medio più basso, invece non è così. Ci sono calciatori di qualità".

Juve sconfitta in finale di Champions.

"Non ho visto la partita, ero in aereo. Ma il risultato finale mi ha sconvolto perché la Juve è molto equilibrata e forte. Il secondo gol di Casemiro, secondo me, ha un po' tagliato le gambe ai bianconeri".

L'Inter può tornare ad alti livelli?

"Speriamo ci siano idee chiare".

E la Lazio?

"La Lazio ha disputato una grande stagione, sono contento per loro. Se lo meritano. Speriamo che il prossimo anno continui a crescere".

Ti rivedremo in Italia?

"Chissà, nel calcio non si può mai dire".