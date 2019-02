© foto di Federico De Luca

“La Fifa e il blocco del mercato al Chelsea? Ritengo che la decisione in questione abbia un significato importante poiché la commissione disciplinare della Fifa non ha fatto altro che evidenziare l’assoluta necessità di tutelare i minori nell’ambito dei trasferimenti internazionali”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Cesare Di Cintio a proposito del possibile blocco del mercato al Chelsea. “Comunque - prosegue Di Cintio - va detto che verso si tratta di una pronuncia non definitiva ove il club inglese potrà ancora dimostrare nei successivi gradi di giudizio la correttezza del proprio operato”.

Higuain potrebbe quindi tornare alla Juventus considerato che vi è il diritto di riscatto da parte del Chelsea da esercitare?

“Credo che sia presto per formulare giudizi definitivi in quanto si tratta di una decisone ancora soggetta ad impugnazione. Da ciò consegue che anche con riferimento alla posizione di Higuain sia presto per esprimere un parere definitivo con riferimento al fatto che al Chelsea sarebbe impedito l’esercito del diritto di opzione per effetto della sanzione comminata. Comunque credo che il problema potrebbe non presentarsi. Infatti è possibile sostenere, con tutte le cautele del caso, che l’operazione Higuain, e le relative pattuizioni, siano avvenute prima della comminazione della sanzione. La prudenza è sempre d’obbligo”.