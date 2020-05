esclusiva Hubner: "Chiellini, brutta uscita. A Balo doveva dirlo in faccia, non pubblicamente"

vedi letture

"Chiellini mi ha sorpreso. Un giocatore come lui che no ha mai creato problemi se ne viene fuori con quelle dichiarazioni. Non me l'aspettavo". Dario Hubner ex cannoniere di Piacenza e Brescia fa riferimento alle parole del difensore juventino che hanno presa di mira anche Mario Balotelli. "Certe cose - dice a Tuttomercatoweb.com - un calciatore anche se le pensa non le può dire. Oltretutto un giocatore come lui. durante una carriera lunga vent'anni è chiaro che ci possono essere giocatori che ti stanno più antipatici non è per niente bello. Se devi dirgli qualcosa diglielo in faccia, sui giornali non va bene".

Quest'anno si aspettava di più, come rendimento, da Balotelli?

"Vivendo vicino a Brescia ho visto spesso Mario e devo dire che si è impegnato, ha dato tutto. Giocando nel Brescia che è una squadra che deve salvarsi non sono molte le occasioni che gli capitano, ha poche palle gol. Avrà anche lui qualche responsabilità ma non tutte le colpe sono sue".

Cellino ultimamente non ha avuto parole tenere per lui...

"Io sono stato capocannoniere in serie A perché i miei compagni mi mettevano in condizione di far gol. La squadra deve supportarlo e invece purtroppo non è riuscita a metterlo nelle condizioni giuste".

Cellino intanto ha cambiato idea e adesso sostiene che si debba riprendere il campionato...

"Io dico che abitando a Crema si inizia ora ad uscire un po' dal guscio. E penso ai miei amici che hanno bisogno di lavorare e riaprire le loro attività. Il calcio viene in secondo piano. Oltretutto il nostro sport vive del contatto e va contro le linee fin qui adottate".

Sarebbe insomma a suo parere più opportuno aspettare?

"A mio parere sì, i rischi ci sono. ci dicono di stare ad oltre un metro di distanza... I controlli ci sono ma i pericoli, andando all'esterno dei centri sportivi, rimangono".