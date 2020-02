© foto di Lorenzo Marucci

L'esonero di Corini e l'arrivo al suo posto di Diego Lopez. Il presidente del Brescia Cellino ha colpito ancora. "Sicuramente i risultati non hanno aiutato Eugenio - dice a Tuttomercatoweb Dario Hubner, autentico simbolo delle rondinelle - per come giocava il Brescia forse non meritava l'esonero ma nel calcio il primo che paga è sempre l'allenatore. A parte la gara col Bologna, è stato sfortunato perchè col Milan ad esempio meritava di vincere".

Di Cellino e della sua tendenza ad esonerare che pensa?

"E' il presidente e cerca una soluzione ai problemi. Prova a dare un input ai giocatori e alla piazza. Ripeto, con Corini la squadra giocava bene e si meritava l'esonero ma al tempo stesso senza punti non ti salvi. Ha provato a dare una svolta".

Certi giocatori comunque hanno deluso, tra questi Balotelli. Che ne pensa?

"Mario era squalificato in queste ultime due giornate e sarebbe stato importante averlo con Milan e Bologna. In ogni caso non ha fatto malissimo, non ha segnato tanti gol decisivi ma ha dimostrato voglia. E' chiaro che giocare nel Brescia è più difficile. Ma può chiaramente dare una mano per provare a raggiungere la salvezza".