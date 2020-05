ESCLUSIVA TMW - Hysen: "Un onore giocare con Baggio. Lo scherzo dei pesci nell'auto di Contratto"

esclusiva Hysen: "Un onore giocare con Baggio. Lo scherzo dei pesci nell'auto di Contratto"

vedi letture

I suoi scherzi sono rimasti proverbiali. I suoi compagni di squadra restavano a bocca aperta per quel che riusciva ad organizzare spesso anche con il contributo di Roby Baggio. Glenn Hysen, ex difensore svedese molto elegante che militò nella Fiorentina ha sempre la stessa aria scanzonata. Si diverte nel raccontare episodi curiosi, ride di gusto e per essere ancora più efficace a volta camuffa anche la voce. Del resto adesso è anche un apprezzatissimo personaggio televisivo in Svezia. Ma Hysen ha soprattutto giocato anche nel Liverpool ed è stato l'ultimo a conquistare il campionato con i Reds, nel 1990. "Finalmente quest'anno potremo tornare a vincerlo. Il calcio deve riprendere, sono d'accordo sulla ripresa in sicurezza. Ovviamente con le partite a porte chiuse - racconta a Tuttomercatoweb.com - anche se sarà strano e meno emozionante vedere Inter-Milan o Roma-Lazio o Samp-Genoa".

Hysen, adesso di cosa si occupa?

"Lavoro con una serie di agenzie in Inghilterra e Germania. Organizziamo viaggi e io parto insieme alle persone, mi occupo delle visite nelle città, andiamo a vedere le partite e in più racconto anche di me stesso".

Una vita sempre in movimento la sua

"Sono stato spesso protagonista in Tv negli ultimi anni. Abbiamo realizzato i Hysens, una sorta di reality sulla mia famiglia, ad episodi. Abbiamo registrato molte puntate anche per l'anno prossimo. In questo periodo invece in casa ho seguito la serie tv su Pablo Escobar e The Murders".

Il calcio lo vede molto?

"Calcio e hockey. Sono tifoso del Liverpool e dell'IFK Goteborg, mentre il calcio italiano lo seguo meno a parte alcuni grandi incontri e la Fiorentina. Ora a Firenze è arrivato un nuovo proprietario, Commisso, e spero che possa fare grandi cose. Stavo pensando che l'ultimo scudetto è del 1969 e allora sarebbe anche arrivata l'ora di provare a vincerne un altro. Firenze è fantastica e la sua gente è unica".

Che ricordi ha dell'esperienza in viola?

"Mi volle Eriksson perchè dovevo aiutarlo vista la mia abitudine a giocare a zona, che in Italia ancora non era del tutto diffusa. Mi ricordo la prima partita di campionato in Italia, giocammo vontro il Verona di Elkjaer. Ero influenzato, avevo la febbre e giocai solo un tempo. Alla seconda di campionato a San Siro battemmo il Milan di Gullit e Van Basten due a zero con gol di Diaz e Baggio. Ho ancora una foto del gol di Baggio. Quando tornammo a Firenze c'erano migliaia di persone ad attenderci. Tutti ci ringraziavano e ci dicevano: "Eroi, eroi". La settimana dopo però cosa successe? Pareggiammo in casa col Como e ci criticarono... Ma è stato bellissimo stare lì due anni, con compagni eccezionali come Baggio, Battistini, Pin, Stefano Carobbi, Rebonato, Bosco, Calisti, Dunga, Pellegrini, Di Chiara, Berti, Landucci, il povero Borgonovo, Mattei, Gelsi, Pellicanò, Paolo Conti. Questi ultimi due erano i portieri con i baffi (ride, ndr). Ah, dimenticavo voglio approfittarne per salutare anche Moreno Roggi, altra gran persona".

Lei dove viveva a Firenze?

"Vicinissimo allo stadio, ricordo ancora la strada, Via del Pino. All'angolo c'era anche un ottimo pub. Mi aiutò molto ad ambientarmi il grande mio connazionale Kurt Hamrin con sua moglie Marianna. E' stato emozionante giocare nella squadra che fu pure di Kurt. Quanta arte poi a Firenze, i musei, Ponte Vecchio, il Duomo. Bellissimo vedere la città da Piazzale Michelangelo o da Fiesole. Tra le curiosità, non ho dimenticato che in quegli anni si parlava in continuazione del Mostro di Firenze. Mi è sempre rimasto in mente, uccideva le coppiette. Non si sapeva se fossero una persona sola, più persone, o un uomo e una donna".

Lei invece è famoso anche per i suoi scherzi...

"Una volta a Renzo Contratto ne feci uno particolare. Era il nostro capitano, persona seria e educata. Un giorno doveva restare più a lungo nello spogliatoio e allora presi le chiavi della sua nuova macchina, appena acquistata, una Mercedes. E nel retro dell'auto misi delle casse di pesce che puzzava tantissimo. Dopo un paio di ore, quando Contratto tornò in macchina, l'atmosfera era irrespirabile... Quando mi vide il giorno dopo si scagliò contro di me dicendomene di tutti i colori (ride di gusto, ndr). Un'altra volta a Formia, durante un ritiro, spostai tutti i mobili della camera di Contratto e Di Chiara in terrazza. Quando tornarono non sapevano come fare..."

Baggio è il più forte con cui ha giocato?

"Sì, l'ho detto anche quando me lo hanno chiesto alla BBC. Ho giocato con tanti grandissimi ma lui è stato il migliore. Fantastico davvero. E' stato un onore per me giocare con lui. Ricordo pure che nelle trasferte leggeva molti libri di buddismo. Iniziava ad avvicinarsi a quella religione".

Soddisfatto anche di come andò l'esperienza italiana?

"Certo, era il miglior campionato del mondo, pieno di fuoriclasse assoluti. Ma ricordo anche le partite con squadre più piccole come Ascoli, Avellino, Pescara, Bari".

E al Liverpool?

"Il più forte secondo me era John Barnes, gran mancino. Ma ce n'erano tanti: Grobbelaar, Beardsley, Rush, McMahon. Se mi avessero detto che, dopo la nostra, per un'altra vittoria della Premier ci sarebbero voluti trent'anni, non ci avrei creduto. Ma ora la squadra è davvero fortissima con giocatori fantastici in tutti i reparti. Klopp non si discute, mi piacciono tra gli altri Henderson e Van Dijk. E Anfield è sempre da brividi".