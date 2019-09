ESCLUSIVA TMW - I. Bonetti: "Genoa, che acquisto Andreazzoli. Samp, è dura"

Il Genoa e la Samp: due mercati completamente diversi e due partenze estremamente differenti. Ne abbiamo parlato con Ivano Bonetti, che in carriera ha vestito le maglie di entrambe le squadre. "Il Genoa ha azzeccato la scelta del tecnico - dice a TMW - senza nulla togliere a Cesare Prandelli. Andreazzoli sviluppa un bel calcio, è un grande acquisto. E' uno di quegli allenatori che possono incidere. in campionato ho visto una squadra col piglio giusto, mi sembra che sia sulla strada giusta e c'è anche entusiasmo. Va pure detto che nel mercato estivo il Genoa è sempre riuscito a piazzare colpi interessati. Il problema è stato quando a gennaio sono stati venduti i pezzi pregiati. Speriamo che stavolta non venga sfasciato il giocattolo".

E la Samp?

"Quello dei blucerchiati è stato un mercato abbastanza fermo anche perchè molto probabilmente è stato condizionato dalla cessione che non si è ancora concretizzata. La partenza è stata in salita, l'importante è non finire troppo nelle zone perciolose perchè poi devi avere i giocatori adatti per venirne fuori. Rigoni ha preso la 10, mi è venuta un po' di nostaglia per i tempi del Mancio ma è un buonissimo giocatore. Sul mercato si poteva fare qualcosa in più. In ogni caso resto fiducioso sul campionato dei blucerchiati: Ferrero alla fine ha sempre ottenuto discreti risultati"