ESCLUSIVA TMW - Condor Agostini: "Inter, Lukaku ok. Fa reparto da solo"

Fonte: Dall'inviato a Rimini, Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Massimo Agostini, grande ex bomber da tutti conosciuto col soprannome di Condor, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com direttamente dall'evento The Coach Experience in corso di svolgimento a Rimini. Inevitabile, dunque, partire dal mercato degli attaccanti.

Dzeko e Lukaku per l'Inter? "Sono due grandi campioni. Dzeko è un po' più avanti con l'età ma secondo me due anni in Italia a grandi livelli li può fare. Dispiace solo per l'Inter perché aveva un grande attaccante come Icardi, e con quello che è successo perde un potenziale offensivo importantissimo. Ma se i rimpiazzi sono giocatori come Dzeko e Lukaku...".

Un giudizio più approfondito su Lukaku? "Ha potenza fisica, fa reparto da solo ma gioca anche con la squadra. I tabellini sono abbastanza importanti a livello di gol. Problema ad ambientarsi in Italia? Questi giocatori hanno una personalità importante, sono abituati alle grandi platee. Può fare molto molto bene nel calcio italiano".

Icardi alla Juventus? "Io lo vedo bene in qualunque squadra, come ad esempio nel Napoli di Ancelotti. Nella Juve non è mai facile giocare, ma Icardi farebbe comodo a tutti".

Il Milan deve ripartire da Piatek? "Penso sia l'uomo giusto, ma allo stesso tempo non farei partire Cutrone. Potrebbero formare una bella coppia d'attacco nel Milan di Giampaolo. In questo nuovo Milan, con questo nuovo allenatore, Cutrone potrà migliorare".

Chi può essere il sostituto di Dzeko alla Roma? "Bisogna capire a Fonseca come piace giocare, se ha già qualche nome che gli piace. Serve comunque un altro con le caratteristiche di Dzeko, un terminale con le sue qualità".