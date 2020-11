esclusiva Il giorno del derby di Genova, Scanziani: "Spiace non ci siano i tifosi"

vedi letture

Intervenuto ai nostri microfoni nel corso del TMW News, Alessandro Scanziani ha parlato del derby di Genova che si giocherà questa sera: "Ero abbastanza preoccupato dopo le prime due partite della Samp, perchè è vero che c'è stata una buona prestazione con la Juve ma poi ha perso in casa con il Benevento. E' chiaro che, visto anche il campionato scorso, un po' di preoccupazione c'era. Invece poi la Samp è ripartita vincendo a Firenze, in casa con la Lazio e Bergamo e mi sento più tranquillo. Il derby non si sa mai, a volte la squadra che è favorita non dico che la prende sotto gamba però ha un po' più di presunzione. Credo che la differenza dimostrata in queste cinque giornate, per il Genoa quattro, sia a favore della Samp. Quindi presumo che ci sia da lottare, una partita vera, dispiace non ci siano i tifosi che fanno di questa partita una cosa incredibile. Quando vai in campo e vedi i tuoi 20-25 mila tifosi porta una carica diversa".

La Samp offre garanzie dal punto di vista della qualità?

"Indubbiamente diciamo che gli undici, o i quindici, che hanno giocato finora hanno dimostrato di avere una buona qualità individuale e collettiva perchè si vede già la mano del mister, che era qui da diversi mesi. Qualche cosa c'è ancora da migliorare strada facendo ma l'impressione delle ultime tre gare è di una squadra che sa cosa fare in campo".

Fa bene Ranieri a dire che la Samp deve mantenere i piedi per terra?

"Giocare a calcio è un po' particolare. Riuscire a entrare nella testa di ogni giocatore e far sì che ognuno dia il 100% vuol dire entrare in sintonia. Ogni partita va affrontata con la stessa mentalità".

L'anima di questa Samp, al di là di Quagliarella?

"Io direi che Thorsby e Ekdal, uno che mi dà l'impressione che in partita dia tutto quello che ha da dare. Thorsby non lo conoscevo, l'ho visto giocare in diversi ruoli. Dove lo metti, lui sa cosa fare e come farlo. E in questo tipo di calcio dove ci sono ruoli ben precisi dà ampie garanzie".

Guarda l'intervista di Scanziani all'interno del TMW News