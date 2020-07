ESCLUSIVA TMW - Inter, sogno o utopia? - Font, candidato presidenza Barça: "Messi blaugrana a vita"

esclusiva Inter, sogno o utopia? - Font, candidato presidenza Barça: "Messi blaugrana a vita"

Il futuro di Lionel Messi è, ancora oggi, il tema più caliente a Barcellona e non solo. Lo è infatti anche a Milano, sponda nerazzurra, dove i tifosi dell'Inter sognano già un colpo stellare per il 2021-2022, alimentato dai rumors delle ultime ore tanto in Italia quanto in Spagna. Se è vero che la Pulga non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza fra un anno coi blaugrana, è altrettanto vero che la sua decisione sarà influenzata non poco dalle prossime elezioni presidenziali del club culé, in programma fra aprile e giugno.

Il candidato più lanciato in questo momento? Sicuramente Victor Font, che appena poche settimane fa aveva commentato proprio così - in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com - le voci sul possibile addio di Messi al Barça nel 2021:

Signor Font, se diverrà presidente quanto sarà importante Messi nel suo progetto?

"Messi non si tocca. È ovvio che nel mio progetto faccio affidamento anche su Messi. Leo ha giocato solamente con la nostra maglia nella sua lunga e importante carriera. È un one club player e le leggende non se ne vanno, perché fanno parte della storia di una determinata squadra per sempre. Trovo quindi imprescindibile il fatto che non solo chiuda qui la sua avventura da calciatore, ma che resti protagonista all'interno del Barça anche una volta appesi gli scarpini al chiodo".

Ma, secondo lei, può esistere oggi anche un Barcellona senza Messi?

"Certamente. Sarà dura non avere più in campo il miglior calciatore della storia, speriamo che manchi ancora tanto per quel momento, ma il Barça ha 120 anni di vita... Se resteremo fedeli al modello che ci ha resi la migliore squadra di sempre, continueremo a competere per tutti i titoli, per ogni obiettivo, per qualsiasi trofeo".