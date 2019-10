ESCLUSIVA TMW - Marchisio day, Giovinco: "Quanti successi insieme..."

Nel pomeriggio su Tuttomercatoweb.com i passaggi più importanti dell'intervista a Giovinco: su Conte, sullo Scudetto, sull'Arabia Saudita.

© foto di Federico De Luca

Sebastian Giovinco entra nel settore giovanile della Juventus nel 1996. Claudio Marchisio nel 1993. Una vita insieme, ragazzi, uomini, calciatori. Una storia bianconera, poi azzurro Empoli, anche azzurro Italia. Nel corso della lunga intervista che Tuttomercatoweb.com proporrà nel corso del pomeriggio di oggi realizzata con il talentuoso dieci di Torino, questi parla anche di Marchisio. Che, a meno di clamorosi e non attesi colpi di scena, annuncerà oggi alle 15 dalla pancia dell'Allianz Stadium il suo ritiro dal calcio giocato. "Sono rimasto sorpreso -dice Giovinco a TMW-, per l'età che ha e per le qualità che ha sempre avuto".

Non se lo aspettava.

"No, assolutamente. Vedremo che cosa dirà oggi, lo seguirò con attenzione. Non credo di essere l'unico ad essere rimasto stupito e sorpreso da questo possibile decisione".

Una vita insieme.

"Abbiamo iniziato alla Juventus tanti anni fa. Fino ai quindici anni circa giochi sempre con quelli della tua età. Io ne ho uno meno di Claudio ma negli Allievi Nazionali ero sotto età. Spesso andava anche lui con quelli più grandi ma abbiamo giocato tanto insieme, anche a Empoli".

E vinto tanto.

"Ho solo ricordi belli delle esperienze vissute, in Primavera, in prima squadra. Ho ricordi veramente positivi, belli, importanti. Abbiamo vissuto due carriere a lungo parallele e vincenti".

Marchisio ha raccolto meno di quel che avrebbe potuto, concorda?

"Credo che gli infortuni purtroppo lo abbiano frenato e anche per questo, magari, oggi spiegherà che a trentatre anni smette. Aspetto davvero di sentirlo oggi".

E in futuro, come lo vede?

"Ha tante strade davanti, uno come lui può fare tante cose. E' già imprenditore, poi non so se resterà nel calcio o se deciderà di fare altro".

