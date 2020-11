esclusiva Oggi il derby di Genova, Mannini: "Samp, vincere sarebbe un'iniezione di fiducia"

Secondo derby in meno di un mese. Questa sera Sampdoria e Genoa si giocano il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca. "Ho avuto la fortuna di non averne perso neanche uno di quelli che ho giocato - ha esordito ai nostri taccuino uno che di stracittadine in casa blucerchiata se ne intende come Moreno Mannini - ho una buona striscia di risultati positivi".

C'è maggiore pressione in un derby di Coppa Italia ad eliminazione diretta?

"Oltre a questo, secondo me, non arriva neanche nel momento giusto. Innanzitutto perchè nessuna delle due squadre arriva da momenti positivi. Nessuna delle due ha le potenzialità per poter vincere questa competizione ma d’altro canto, se una delle due dovesse perdere, sarebbe un disastro psicologico. Vincendo invece sarebbe uno zuccherino. Arriva in un momento negativo perchè per chi dovrebbe perdere sarebbe tosto".

Eppure la Samp, prima delle due sconfitte con Cagliari e Bologna, era reduce da una striscia di vittoria con Fiorentina, Lazio e Atalanta.

"Vittorie inaspettate e fantastiche che sono arrivate dopo due sconfitte con Juventus e Benevento. Meno male che è stato messo fieno in cascina".

Poi dopo le tre vittorie c'è stato un derby non bellissimo.

"Ultimamente sono derby con poca qualità tecnica. Sono partite più scientifiche, più muscolari che tecniche poi senza pubblico...".

Già, non ci sarà il pubblico.

"La cosa bella di questa derby era proprio la cornice con i tifosi in uno stadio così bello come Marassi. Non avrà la stessa enfasi. Entrambe le squadre a livello di tifoseria non hanno eguali. Non avere tifosi può esser d’aiuto in una squadra con poca personalità. Non c’è pressione e tensione dal non avere tifosi".

Chi può essere l’uomo derby sponda Samp?

"Penso che Ranieri metta in campo la squadra migliore, anche se alla fine non c'è l'obiettivo da seguire. Ma la partita è tanto importante, come ho detto, a livello psicologico per le prossime partite. Vincere stasera sarebbe un’iniezione di fiducia. Se gioca Quagliarella, giocatore d’esperienza che derby ne ha giocati tanti, mi auguro possa far bene".