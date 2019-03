ESCLUSIVA TMW - Quaglia re Top 100, Volpi: "Meglio di CR7 e non sorprende"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' Fabio Quagliarella il miglior calciatore della Serie A dopo 28 turni disputati, secondo le medie voto raccolte da Tuttomercatoweb.com. L'attaccante della Sampdoria, nonostante le 36 primavere, ha realizzato 21 gol meritando anche la convocazione di Roberto Mancini per le sfide di qualificazione a Euro 2020 contro Finlandia e Lichtenstain. A commentare il rendimento del calciatore di Castellammare di Stabia, che può vantare una media voto di 6,685, attraverso le colonne di Tuttomercatoweb.com ci ha pensato il suo ex compagno di squadra Sergio Volpi.

Mister Volpi allena ora l'Adrense in Serie D, ma ha avuto Quagliarella come compagno di squadra alla Samp. Ha fatto meglio di Cristiano Ronaldo finora in campionato, è sorpreso? "Perchè dovrei? Conosco Fabio e la sua professionalità, ha raggiunto di nuovo la Nazionale perché ha un rendimento straordinario. Nonostante l'età è ancora competitivo, non mi stupisce e non sarei sorpreso se dovesse andare avanti così per qualche tempo ancora".

Mancini l'ha convocato per le gare di qualificazione verso Euro 2020. "Se davvero dovesse riuscire a segnare ancora in questo modo, perché non convocarlo all'Europeo? E' giusto prenderlo in considerazione, ci sono tanti giovani nella Nazionale per ripartire. Certamente la grande esperienza di Quagliarella può servire, può fare la differenza".

Utile per far crescere i tanti giovani. "Assolutamente sì. Ci sono Chiesa, Zaniolo, Bernardeschi, Kean. Tanti calciatori che possono soltanto crescere al fianco di Quagliarella".