ESCLUSIVA TMW - Iachini: “Samp rinforzata dal mercato. Belotti tornerà al top”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Spalletti sta facendo un grande lavoro con l’Inter, non era facile creare una situazione così positiva in poco tempo”. A TuttoMercatoWeb Beppe Iachini fa le carte al campionato di serie A.

Che sorpresa la sua ex Samp, mister.

“Ha costruito un’ottima base di lavoro a livello societario e ha dato continuità al progetto con il direttore sportivo e tutto lo staff. Quando si porta avanti un certo tipo di lavoro si sa cosa fare e in che modo. Per Giampaolo è il secondo anno in blucerchiato e nonostante qualche cessione sono arrivati calciatori forti. Dal mercato la Samp ne è uscita rinforzata. La continuità è la conseguenza dei risultati”.

Al Torino Belotti fatica a segnare...

“Ha avuto un infortunio importante. È una situazione momentanea: deve trovare la condizione migliore, il giusto smalto”.

Questo rendimento può abbassare il valore sul mercato...

“E invece no. Ormai Andrea ha acquisito una sua valutazione, poi è chiaro che ci sono momenti di una stagione in cui le cose possono andare meno bene. Una volta recuperata la miglior condizione tornerà ai suoi livelli”.

E lei, mister? Qualche settimana fa aveva detto no al Benevento...

“Ci sono state delle richieste, mi ha fatto piacere poterne parlare. Poi ci si confronta su programmi e progetti e ci può stare che non si trovi un punto di incontro. Il Benevento è una società seria, la classifica è un po’ penalizzante: nessuno immaginava una partenza così. Comunque sono situazioni del momento, non è detto che in futuro non ci si possa trovare”.

Sembrava vicino al Cagliari. Poi è andato Diego Lopez...

“C’è stato un interesse. Belle sensazioni reciproche. Poi magari è stata fatta un’altra scelta. Però è stato un piacere essere nell’orbita di una società come il Cagliari”.

Da tifoso che vive la città: che effetto le fa vedere il caos che c’è ad Ascoli?

“L’Ascoli nelle ultime settimane ha avuto qualche infortunio di troppo. Quando non arrivano risultati si innescano dei meccanismi. Maresca e Fiorin stavano facendo un bel lavoro, gli infortuni hanno privato la squadra di alcuni calciatori più esperti. Da tifoso dell’Ascoli, la mia prima squadra dove sono cresciuto, spero che tutto possa risolversi. Mi dispiace. Ma il calcio è fatto di momenti e risultati”.

E il Palermo? Che batosta contro il Cittadella...

“Per la serie B è un’ottima squadra, sarà protagonista. Giornate particolari possono capitare, la B si decide in primavera perché è lunga è stressante. Però il Palermo ha tutte le carte in regola per poter vincere il campionato”.

Programmi per il futuro?

“Magari prossimamente andrò all’estero, in Inghilterra e Olanda per andare a vedere un po’ situazioni. Mi aggiorno...”.