ESCLUSIVA TMW - Iachini e il Genoa: “Non posso, amo la Samp”

© foto di Simone Calabrese

Giuseppe Iachini si tira fuori dalla panchina del Genoa per l’eventuale post Juric. “Fa sempre piacere ricevere interessamenti e attestati di stima, ma per i miei trascorsi alla Sampdoria non posso prendere in considerazione una chiamata del Genoa, anche se si tratta di una società gloriosa e c’è un direttore sportivo come Giorgio Perinetti che stimo tanto e con il quale abbiamo lavorato insieme a Palermo ottenendo risultati molto importanti”, dice in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore di - tra le altre - Udinese e Palermo. “Andare al Genoa non sarebbe corretto nei confronti dei miei ex tifosi e di una piazza, quella blucerchiata, dove mi hanno voluto tanto bene e a cui - conclude Iachini - mi sento particolarmente legato”.