ESCLUSIVA TMW - Iachini: "Interesse Cagliari era forte. Ne sono stato lusingato"

Beppe Iachini è in attesa di poter ripartire. La carica come sempre non gli manca. Dopo l'esperienza dell'anno passato all'Udinese è pronto a ricominciare e nelle ore scorse era forte la sua candidatura per la panchina del Cagliari, in sostituzione di Rastelli (il prescelto alla fine è stato Diego Lopez). "Fa piacere che ci sia stata questa opportunità - dice Iachini a Tuttomercatoweb.com - adesso naturalmente valuteremo altre opportunità ma l'interesse è stato forte e tutto ciò è gratificante anche perché in fondo vuol dire che si è lavorato bene".

Si è detto che è mancato l'accordo sulla durata del contratto. E' vero?

"Su questo non posso dire niente".

Parliamo allora di alcune sue ex squadre a partire dal Chievo. Che cosa ne pensa dell'ipotesi Pepito Rossi. Potrebbe arrivare a gennaio per sostituire Inglese...

"Occorrerà valutare le sue condizioni dopo l'infortunio ma come giocatore non si discute. E' un ottimo attaccante. Ha grandi qualità e se sta bene può essere un elemento su cui puntare".

Da ex viola e da ex centrocampista un giudizio su Veretout, che nella metà campo viola inizia a farsi apprezzare.

"Interessante, ha qualità e forza. E' arrivato quest'anno ma mi sembra che abbia avuto subito un buon rendimento. Con Badelj si è integrato bene e forma una coppia di centrocampo molto valida".