ESCLUSIVA TMW - Iacopino: "Samp, vincere il derby sarebbe ciliegina sulla torta"

La Sampdoria cerca di restare in zona Europa. E per farlo dovrà battere il Genoa nel derby della Lanterna. "Per i blucerchiati è un ottimo periodo, si sta costruendo qualcosa d'importante", dice a Tuttomercatoweb.com Vincenzo Iacopino, ex centrocampista blucerchiato. "Per dare ancor più forza al lavoro svolto fin qui, vincere il derby sarebbe la ciliegina sulla torta".

In un derby come quello di domani la Samp può ritenersi favorita?

"No, non c'è nessun favorito perché nel derby è tutta una questione di stimoli, carica ed episodi. Certo, arrivarci con la base della Samp è importante".

Del Genoa di adesso che cosa c'è da tenere secondo lei?

"La voglia di far bene e l'energia che la squadra riesce a trovare anche grazie ai suoi tifosi. Credo che la Samp dovrà cercare di smorzare subito questo entusiasmo".

Tornado alla Samp su chi punta per la gara di domani?

"Sul gruppo che si fonda sull'organizzazione. La squadra ha una sua identità e tutti si esprimono bene nel contesto creato da Giampaolo".