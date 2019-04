ESCLUSIVA TMW - Icardi dal 1' contro il Genoa, Perinetti: “Per noi stimolo in più”

© foto di Vincenzo Blandino

Mauro Icardi pronto al ritorno in campo. Domani contro il Genoa convocato e probabilmente, come dichiarato da Luciano Spalletti, titolare. “Sono contento per la società Inter che grazie alla regia di Marotta ha risolto brillantemente un problema. Icardi è un giocatore importante per il campionato italiano che torna al suo posto”, dice a TuttoMercatoWeb il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti.

Domani però sarà un ostacolo in più per voi...

“Non avevo dubbi che rientrasse contro il Genoa. Rientrano tutti con noi... ma questo deve essere uno stimolo in più per la nostra squadra per fare una partita importante”.

Uno stimolo in più anche per cancellare il passo falso di domenica contro l’Udinese.

“Giochiamo nel nostro stadio, lo chiamiamo Mamma Marassi perché ci aiuta, ci guida per mano ad ogni partita. Dobbiamo cercare di ripetere quanto fatto contro la Juventus. Icardi sarà una difficoltà in più per noi, ma dalla nostra avremo anche il calore e la spinta del nostro stadio”.