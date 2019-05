ESCLUSIVA TMW - Icardi deludente, Di Gennaro: "Hanno perso tutti"

Mauro Icardi è stato secondo TMW il personaggio deludente di questa serie A. Tante discussioni e polemiche per il suo comportamento in questa stagione, tra campo e social. E ora l'Inter di Conte potrebbe decidere di fare a meno di lui per puntare su altri calciatori. "E' stato in effetti un personaggio più a livello social che sul terreno di gioco", dice a Tuttomercatoweb.com Antonio Di Gennaro. "Prima che scoppiasse il problema della fascia di capitano era un attaccante importante. Poi però sono accaduti una serie di episodi che hanno fatto sì che il valore di Icardi diminuisse. Se gli è stata tolta la fascia, un motivo importante ci sarà. Ha perso tanto lui e ha perso tanto l'Inter. I nerazzurri hanno provato a sopperire alla sua assenza, ma l'argentino è uomo da venticinque gol all'anno e l'Inter era stata improntata su di lui".

Che futuro per Icardi?

"Va valutato e dipenderà anche dall'allenatore. Bisogna capire quale sia ora il suo valore. Ha perso anche la Nazionale e forse adesso rispetto a prima ci sono meno società disposte ad acquistarlo. Di sicuro, se parte, l'Inter deve avere un attaccante forte come lui".