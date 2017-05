ESCLUSIVA TMW - Idea Trotta per Sampdoria e Bologna

© foto di Federico Gaetano

Il mercato inizia a muovere le sue pedine in vista dell’estate, ed il giro di attaccanti che ne segue avrà un ruolo da protagonista. E’ il caso dell’attaccante del Crotone, ma di proprietà del Sassuolo, Marcello Trotta. Il centravanti, protagonista della rincorsa salvezza dei calabresi, è finito infatti nel mirino di Sampdoria e Bologna in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, l’ex bomber dell’Avellino è apprezzato dai due club per le qualità di sacrificio che ha palesato abbinandole alle doti realizzative che gli sono riconosciute. La Samp dovrà cercare almeno un attaccante per far fronte al corteggiamento cui sono sottoposti Muriel e Schick ed il Bologna pensa al futuro. Marcello Trotta potrebbe essere la soluzione per entrambe.