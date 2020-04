esclusiva Ielpo: "Milan, addio Ibra scontato. Milik sarebbe perfetto"

Ibrahimovic sembra destinato a non proseguire nella prossima stagione la sua avventura al Milan. Lo svedese non è convinto dei programmi del club. e il club dovrà pensare già a come sostituirlo. "Credo che fosse scontato che Ibra non restasse", dice a Tuttomercatoweb.com Mario Ielpo, ex portiere milanista. "Del resto basta vedere come si sta concludendo questa stagione con l'addio di Boban che lo ha voluto in rossonero, l'incertezza su Maldini e le possibili novità su allenatore e dirigenti. Mi sembrava evidente che potessero esserci questi problemi ed è normale che adesso Ibra abbia meno entusiasmo rispetto a quando ha sottoscritto il contratto col Milan. Spero ci ripensi perchè ha dimostrato di essere comunque utilissimo alla squadra"

Come possibile sostituto si parla di Milik. Che ne pensa?

"Mi piace molto, è un prototipo di centravanti perfetto. Forse gli si potrebbe chiedere un po' più di partecipazione alla manovra per essere uno alla Lewandowski, che io reputo il migliore nel ruolo. Comunque è un giocatore completo, l'unico problema può essere la tenuta fisica visto che alcuni infortuni lo hanno un po' frenato. Milik sarebbe un ottimo acquisto se potesse garantire continuità di rendimento e di presenze in campo. Mi sembrerebbe strano con la apolitica del Milan che si vada su un giocatore maturo e già affermato anche se ultimamente con un impiego ad intermittenza. Vedremo, ma ripeto: sarebbe interessante".