ESCLUSIVA TMW - Ielpo: "Milan, mercato esplorativo. In attacco mi aspetto molto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan va avanti con la sua campagna acquisti e nelle prossime ore attende gli ultimi due colpi, Leao e Duarte. "Per il momento lo definirei un mercato esplorativo o di scommesse ma non rischiose visto che conosco Maldini e Boban e so che le loro idee di calcio sono giuste", dice a TMW Mario Ielpo ex portiere rossonero. "Alcuni giovani non li conosciamo benissimo e non è possibile dare un giudizio. Duarte? Non è detto che debba per forza essere subito la prima scelta, c'è anche Musacchio. Vedremo: ripeto, se li hanno presi sono stati valutati fino in fondo".

Realisticamente quale può essere l'obiettivo del Milan?

"Lo hanno detto i dirigenti, il quarto posto. Per arrivarci i rossoneri dovranno far bene ma probabilmente servirà anche che qualche squadra 'buchi' durante il percorso".

Cutrone lo avrebbe ceduto?

"Non è stato un discorso tecnico ma legato al bilancio. Con lui si poteva fare una plusvalenza e si è deciso di darlo via. O lui, o Suso o Donnarumma. E' toccato a lui. Dispiace visto che è un grande milanista".

Da chi si aspetta grandi cose nella prossima stagione?

"Conoscendo Giampaolo mi aspetto molto da Piatek e da chi giocherà vicino a lui. Le squadre di Giampaolo hanno sempre esaltato gli attaccanti, dunque Paquetà o chi farà la seconda punta. Il reparto che invece sarà maggiormente messo sotto pressione sarà la difesa: il centrocampo deve dare equilibrio ma se una squadra gioca molto alta il reparto messo maggiormente alla prova è proprio quello arretrato".