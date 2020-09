ESCLUSIVA TMW - Ielpo: "Milan, ora centrocampo affollato. In attacco serve uno alla Inzaghi"

esclusiva Ielpo: "Milan, ora centrocampo affollato. In attacco serve uno alla Inzaghi"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, vede un mercato interessante da parte dei rossoneri. "E' chiaro che l'obiettivo deve essere la Champions - dice a TMW - peraltro la sqaudra è reduce da una seconda parte di campionato estremamente incoraggiante, per quanto possa essere indicativo il post-lockdown. Stanno arrivando i rinforzi e ora non può più nascondersi. E' chiaro che arrivare a questo traguardo non sarà facile considerato che sono parecchie le formazioni in lotta. Oltre a Juve e Inter saranno in lizza anche Lazio, Roma, Napoli, Atalanta".

Intanto è arrivato Tonali. Che ne pensa?

"So che in sede al Milan avevano un debole per lui e non mi meraviglio del suo arrivo. E' un buon colpo anche se adesso iniziano ad essere in tanti a centrocampo soprattutto pensando pure al ritorno di Bakayoko. Qualche cessione forse dovrà esserci. Dipenderà dalla qualità dell'offerta: credo che Kessiè sia il giocatore con più mercato, anche se io non cederei nessuno".

In attacco si aspetta un rinforzo, un rincalzo importante?

"Non so come vorranno risolvere la questione del terzino destro. Davanti magari può servire uno da area di rigore. Servirebbe uno alla Inzaghi. La rosa comunque poi è completa".

Il prossimo passo sarà il rinnovo di Donnarumma...

"Sarebbe un'ottima notizia. L'anno scorso è stato con Ibra l'anima del Milan. Si è calato nel ruolo di leader. E' chiaro che per trattenere a lungo un portiere così forte anche il Milan dovrà essere sempre più competitivo".