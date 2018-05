ESCLUSIVA TMW - Iezzo: "Il Napoli meritava lo Scudetto. Sarri va confermato"

© foto di Federico De Luca

"Questo Napoli meritava lo Scudetto". L'ex numero 1 azzurro, oggi allenatore e preparatore dei portieri, Gennaro Iezzo commenta ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l'imminente epilogo della corsa per il titolo di campione italiano. Il settimo Scudetto consecutivo della Juventus, se non ancora matematico, è infatti da considerarsi ormai a un passo.

Iezzo, secondo lei chi ha meritato di più lo Scudetto quest'anno?

"Per il calcio espresso, dico sicuramente il Napoli. Lo meritava la squadra di Sarri, così come lo meritava il pubblico azzurro. La tifoseria del Napoli ha avuto una grandissima crescita in questa stagione. È un vero peccato".

Cos'è mancato nello sprint finale?

"Una rosa più lunga. In quest'ultimo periodo sia la Juventus che il Napoli avevano perso brillantezza, ma la differenza l'hanno fatta le due panchine. I bianconeri, rispetto agli azzurri, hanno giocatori in grado di cambiare la partita anche all'ultimo minuto".

Non sono mancate le polemiche.

"Ci sono stati alcuni episodi discutibili, soprattutto nelle ultime due-tre gare. Diciamo però che la Juventus è stata più fortunata del Napoli. Penso per esempio alla rimonta con l'Inter a Milano".

La delusione non può che essere tanta a Napoli dopo un grande sogno infranto. Crede che il ciclo Sarri debba finire qui?

"No, nient'affatto. A mio giudizio il Napoli dovrebbe ripartire da questo allenatore e da questa squadra, aggiungendo semplicemente tre-quattro elementi in grado di far rifiatare meglio i titolari ed essere altrettanto decisivi. Sinceramente mi sarei aspettato proprio questo tipo di messaggio alla piazza da parte di De Laurentiis".

Invece, le ultime parole del presidente azzurro hanno messo non poco in discussione il futuro di Sarri.

"Dove lo ritrova il Napoli un allenatore così? Il calcio di Sarri ha entusiasmato l'intera Europa, dobbiamo essere tutti orgogliosi di quanto fatto in questa stagione. È stata un'annata stratosferica per gli azzurri e personalmente avrei considerato opportuno confermare tutti, fare un mercato mirato e riprovare a vincere lo Scudetto l'anno prossimo. Dopo quelle parole, però, la permanenza di Sarri non è più così scontata".