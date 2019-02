ESCLUSIVA TMW - Iezzo: "Se resta, Hamsik tornerà quello di sempre"

© foto di Federico De Luca

Il mancato (per ora) trasferimento di Hamsik in Cina fa di nuovo discutere. Il passaggio dello slovacco al Dalian Yifang era ormai cosa fatta, con tanto di festa d'addio ai compagni. Il cambiamento delle condizioni da parte del club cinese ha fatto saltare l'operazione, aprendo tutta un'altra serie di interrogativi. "Purtroppo quando si fanno dichiarazioni prima di concludere un affare e poi tutto va in fumo si mette in difficoltà il calciatore e non si fa una bella figura", dice a Tuttomercatoweb.com Gennaro Iezzo, ex portiere partenopeo e compagno di squadra di Hamsik. "Finché non si è concluso, meglio non far trapelare nulla, anche perchè, ripeto, poi si mette il calciatore in una condizione difficile".

Quale sarà adesso lo stato d'animo di Hamsik?

"Marek aveva in mente di fare questa esperienza, andare in un altro continente per provare una nuova emozione. non ci resterà benissimo, però forse da qui al ventotto febbraio qualcosa può succedere".

Che giocatore si ritroverà il napoli se non dovesse andare in porto l'affare?

"Marek è un professionista serio, in passato ha avuto offerte da Milan, City, Juve. E' abituato a queste situazioni e a Napoli sta bene, si è integrato alla perfezione nell'ambiente. Ci metterà poco a tornare quello sempre".

Certo, aveva già salutato tutti...

"Come dicevo prima, se se ne parla prima e il trasferimento non va in porto la società ne esce male e mette in difficoltà il calciatore. Se Hamsik dovesse sbagliare la prima gara che succede? Qualcuno potrebbe pensare che ha la testa in cina e invece non è così".