ESCLUSIVA TMW - Iezzo sta con Sarri: "City da affrontare senza paura"

© foto di Federico De Luca

Sfida di Champions League per il Napoli, che questa sera farà visita al Manchester City. E hanno fatto scalpore le parole di Sarri ("voglio undici teste di cazzo che hanno il coraggio di palleggiare in faccia al City"). Ne ha parlato a TMW l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo.

"Queste partite vanno affrontate con sfrontatezza, senza paura. Davanti hai una delle squadre più forti al mondo, ma se vai in campo con paura rischi solo una brutta figura. Il Napoli deve provare a imporre il suo gioco come fa sempre, poi chi avrà giocato la miglior partita porterà a casa il risultato".

Che partita dobbiamo aspettarci?

"Quando si incontrano squadre che si assomigliano nel gioco e nella mentalità ne derivano partite brutte. Però ci aspettiamo una bella gara, c'è tanta qualità in campo".

Come fronteggiare Guardiola?

"Penso che Sarri abbia già pensato alla tattica, soprattutto in fase di non possesso. Però sa anche che dall'altra parte ci sono giocatori importanti. Penso che serva il miglior Napoli per cercare di sopperire al maggior tasso tecnico".

Quanto peserà l'Etihad?

"Non è facile, è uno stadio molto caldo. Ci vuole personalità, che penso il Napoli abbia acquisito negli ultimi anni. I calciatori sono cresciuti rispetto agli anni scorsi e penso che non sarà un problema giocare nel City".

I possibili protagonisti?

"Da un lato Hamsik e Mertens, dall'altra, se giocherà, ci sarà da fare attenzione ad Aguero".