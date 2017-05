ESCLUSIVA TMW - Il Chievo, Campedelli e l'idea Maiorino: il retroscena

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Quartiere d'Italia vuole stupire ancora. Stavolta con una scelta pesante per la scrivania. Il Chievo Verona è alle prese con il 'casting' per il dopo Luca Nember e tra i nomi più caldi sondati dal sempre operativo presidente Luca Campedelli, ora protagonista in prima persona delle trattative ad interim, ce n'è uno molto caldo e che porta con sè grande esperienza. Si tratta di Rocco Maiorino, intuizione di Campedelli dopo l'addio del direttore sportivo del Milan.

Non solo un'idea: lo scorso week-end le parti si sono viste, piaciute, durante un summit conoscitivo. Dodici anni di Milan, dal settore giovanile al compartimento scouting fino al ruolo di direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, anni dove è stato protagonista tra gli altri di affari come quello relativo a Suso ma anche a Gerard Deulofeu. Campedelli sfoglia la margherita dei ds e la scelta con più esperienza e background ad alti livelli risponde, senza dubbio, al nome di Maiorino. Pronto a rimettersi in gioco, con Quartiere d'Italia intenzionato a stupire ancora.