ESCLUSIVA TMW - Il compleanno di Iachini: “Sassuolo, la salvezza è per Squinzi”

© foto di Federico Gaetano

Un’altra impresa targata Beppe Iachini. Una salvezza che va al di là di blasone e risorse economiche, perché il campo durante l’anno ha detto che il Sassuolo ha avuto delle difficoltà. Grazie alla sapiente guida dell’allenatore marchigiano la formazione neroverde ha conquistato la permanenza in serie A grazie alla vittoria sulla Samp, ieri. “Sono contento per la società e i ragazzi, all’inizio avevo visto la squadra preoccupata, ma abbiamo lavorato e alla fine ci siamo tolti delle soddisfazioni”, dice Iachini in esclusiva a TuttoMercatoWeb.

E oggi ha fatto il compleanno. Come lo ha trascorso?

“In tranquillità. In famiglia ad Ascoli. Non dobbiamo rilassarci: c’è un’altra partita sabato contro l’Inter e poi giocheremo contro la Roma, vogliamo chiudere bene”.

Però adesso potete anche divertirvi.

“Considerati gli avversari ci divertiamo poco (sorride, ndr). Saranno partite difficili, in quest’ultimo periodo abbiamo avuto qualche problema in difesa. Ci auguriamo di poter affrontare le ultime due partite nel migliore modi”.

Come al solito ha valorizzato tanti giovani. La crescita è sotto gli occhi di tutti.

“Rogerio, Dell’Orco, Adjdapong, Sensi, Mazzitelli, Cassata ed è cresciuto anche Pierini. Il futuro del Sassuolo è roseo, i giovani hanno dimostrato di poterci stare”.

Nel complesso è cresciuto anche Lemos, che si era presentato in maniera disastrosa.

“Ha avuto qualche difficoltà di troppo, abbiamo lavorato anche su di lui. Direi che ha avuto un percorso di crescita pure Lemos”.

Il futuro del Sassuolo con i suoi giovani è roseo. E nel futuro del Sassuolo ci sarà Beppe Iachini?

“A fine campionato ne parleremo. Al di là dei contratti ci metteremo a sedere nelle prossime settimane e affronteremo l’argomento”.

Chi pensa al Sassuolo crede che la salvezza sia cosa dovuta. Invece ha affrontato tante difficoltà.

“Quest’anno era un anno quasi zero. Sono andati via giocatori come Gazzola e Cannavaro. E alcuni ragazzi venivano da alcuni infortuni. Poi ci sono tanti giovani. Bisognava ricompattare tutto e dare un’organizzazione adeguata a quello che doveva essere il percorso da affrontare”.

A chi dedica la salvezza?

“Quando sono arrivato ho fatto una promessa al Presidente: qualche anno fa quando allenavo la Sampdoria ne aveva fatto le spese proprio il Sassuolo, così gli ho detto che lo avrei ripagato con la salvezza. La dedico al Presidente e alla sua famiglia. E a Carnevali e Angelozzi con i quali ho lavorato proficuamente. Abbiamo portato la barca in salvo, ma per il futuro mi auguro stagioni meno tribolate”.