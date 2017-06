ESCLUSIVA TMW - Il Crotone a casa Lotito: possibile asse con la Lazio, i nomi

© foto di Federico Gaetano

Il mercato del Crotone passa...anche da casa Lotito. Ieri il dg dei calabresi, Raffaele Vrenna jr ha incontrato il presidente della Lazio per valutare possibili movimenti di mercato. Lotito ha dato disponibilità a trattare per diversi nomi, dai più giovani ad altri profili più esperti come Basta (da valutare la disponibilità del giocatore), Perea e Djordjevic che però è idea concreta dell'Olympiacos. Il presidente della Lazio ha blindato i giovani Lombardi e Murgia, che faranno parte del corso biancocelesti. Mentre il sogno di mercato del Crotone è Ricardo Kishna, da valutare però le condizioni economiche. Crotone al lavoro, Ursino e Vrenna jr si muovono...