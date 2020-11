ESCLUSIVA TMW - Il Diamante Nero Uribe: "Triste se ripenso al Cagliari. Quel viaggio in Perù di Riva..."

esclusiva Il Diamante Nero Uribe: "Triste se ripenso al Cagliari. Quel viaggio in Perù di Riva..."

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, il Diamante Nero Julio César Uribe ha ripercorso - tra i tanti temi trattati - anche la sua avventura al Cagliari dal 1982 al 1985, ricordando il celebre viaggio di Gigi Riva in Perù per convincerlo a sposare la causa sarda (sul talento dello Sporting Cristal era forte da tempo il pressing della Roma) e le divergenze con gli allenatori rossoblù. Questa una breve anticipazione dell'intervista:

Se le dico Italia, invece, cosa le viene in mente?

"Tristezza. Nella mia prima stagione avremmo potuto fare molto di più, ma ci furono alcuni 'inconvenienti'. Chiamiamoli così. Diciamo che mancò un po' di comunicazione tra calciatori e staff, poi sapete tutti come sono proseguite le cose...".

Gigi Riva e il presidente Alvaro Amarugi l'avevano voluta a tutti i costi.

"È vero, Riva venne in Perù per convincermi a firmare col Cagliari insieme al presidente Alvaro Amarugi, che riposi in pace. Fu una bella iniezione di fiducia per me, riuscimmo a trovare un accordo e iniziare questa nuova avventura insieme. Mi dispiace che quei tre anni non siano andati alla fine come tutti speravamo".

