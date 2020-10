esclusiva Il medico della Vini Zabu-KTM: "Così il Giro d'Italia affronta il Covid-19"

vedi letture

Non solo il calcio. E' lo sport a 360 gradi a trovarsi rivoluzionato dall'emergenza e dalla pandemia. Anche il ciclismo, che proprio in questi giorni sta affrontando il viaggio più lungo, quello del Giro d'Italia. Tuttomercatoweb.com ne ha parlato, di come la kermesse rosa stia affrontando il Covid-19 e la gestione dell'emergenza sanitaria, col medico della Vini Zabú-Brado-KTM, Paolo Raugei. "Abbiamo un registro, ogni giorno come medico devo compilarlo mattina e sera con la temperatura, sia di atleti che di staff, compreso il sottoscritto. C'è un questionario da seguire, ogni giorno li interrogo: diarrea, vomito, dolori, tosse, raffreddore. Riempiamo il questionario che ha uno score. Il raffreddore vale 1, per esempio, la perdita dell'olfatto è 2. Se si supera il punteggio di 3, c'è il rischio e si attiva l'organizzazione del Giro per il tampone".

Oggi è giorno di riposo.

"Oggi nel giorno di riposo abbiamo fatto tutti il tampone. I ragazzi non escono mai dalla bolla, siamo sempre stati divisi. Ora siamo in una sala divisa dal resto, colazione e cena siamo divisi dagli altri".

Il Giro è una corsa a tappe e come tale, non ha una struttura unica. Ogni giorno, una nuova location dove dormire, dove organizzarsi.

"Abbiamo avuto un piano tutti per noi, l'organizzazione è stata perfetta. Se si vuole, si può stare separati. I meccanici allestiscono il tutto, come le idropulitrici, per stare divisi. Certo, alla presentazione, i corridori vanno con la mascherina, ma fino alla gara i motivi e la causa di contagio sono ridotte allo zero".

Lo score come funziona?

"Lo score è positivo, ti permette di attivare il meccanismo. Facciamo tutto due volte al giorno, i tempi per il tampone ci sono: da noi c'è stato uno score di un punto per tre volte, la febbre non ha mai superato 37, e di un ragazzo con temperatura corporea sempre alta. E il punteggio a rischio è da 37.5 in poi".

Quello odierno è il primo tampone dopo l'inizio, giusto?

"Vediamo come vanno adesso. Abbiamo fatto il tampone il 28 settembre e il 1 ottobre: ho i risultati, oggi ci comunicheranno i risultati".

Dita incrociate: finora risulta un solo positivo nel Giro, giusto?

"Da comunicati stampa ufficiali c'è stato solo Simon Yates, corretto".