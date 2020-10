esclusiva Il Mitico Villa: "Bologna, se in forma Mandzukic lo prenderei. Può fare più ruoli"

Solo tre punti in campionato. Il Bologna prova a ripartire domani contro il Cagliari. "Sì, mi aspettavo di più - dice a TMW Renato Villa, Il Mitico - la partenza non è stata sulla falsariga di come era stato terminato l'anno scorso. Alcuni giocatori non sono in condizione e poi forse ci sono stati tanti aspetti a partire dal Covid che possono aver pesato. Il Bologna comunque è quello dell'anno passato".

Ora paga anche un po' di inesperienza?

"Mancano Poli e Medel a centrocampo e allora i giovani di qualità, senza uomini di esperienza, fanno fatica e nei momenti delicati non sanno gestire il match. Dal 3-1 col Sassuolo non puoi arrivare a perdere ma con Poli e Medel in campo non sarebbe successo".

E poi c'è il problema dell'attacco...

"E' quello dell'anno scorso e non eravamo gli ultimi come attacco. Poi Sinisa non mi sembra che prediliga un attaccante di peso. O prendi Belotti o senno' servono giocatori di movimento".

Al mercato di gennaio che farebbe?

"Ora c'è da capire che cosa la società voglia fare: E' un momento delicato per tutti. Se vuol puntare ad una salvezza tranquilla questa squadra va bene così. Per togliersi delle soddisfazioni invece prenderei un giocatore come Mandzukic che è svincolato"

Mihajlovic però ha espresso parere negativo...

"Forse ora deve dirlo per tanti motivi. Certo, bisogna vedere se si è tenuto in forma, però può fare due ruoli. Da esterno è stato importantissimo per la Juve e poi può giocare da centravanti. Se invece si deve prendere per prendere, allora è giusto restare così".

Domani col Cagliari come la vede?

"Difficile perchè i sardi esprimono un calcio molto spregiudicato, vanno a pressare, Di Francesco si gioca le partite. Ho visto comunque dei miglioramenti del Bologna, anche con la Lazio e credo possa tornare alla vittoria".