ESCLUSIVA TMW - Il padre di Imbula: "Felice a Lecce. Vuole rilanciarsi"

Il Lecce ha piazzato il colpo Giannelli Imbula per il centrocampo e per parlate del giocatore che si metterà adesso a disposizione di Liverani la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato in esclusiva il padre del giocatore, Willy Ndangi.

È contento dell'arrivo di suo figlio Giannelli Imbula a Lecce e nella nostra Serie A?

"Sono molto felice, innanzitutto Lecce è una piazza storica nel calcio italiano, e la Serie A uno dei campionati più importanti del mondo. Per Giannelli sarà la possibilità di dimostrare alla società, e in primis al direttore sportivo Mauro Meluso che ha creduto fortemente in lui, di aver fatto bene a prenderlo. Cercherà di mettere a disposizione del mister Fabio Liverani e dei suoi nuovi compagni la sua esperienza accumulata nei vari campionati europei".

Ha giocato in club che puntavano a grossi traguardi come Marsiglia e Porto, come si calerà in una realtà di una neopromossa che gioca per la salvezza.

"Per lui è uno stimolo importante, c'era un altra squadra oltre al Lecce interessata a lui (Lokomotiv Mosca ndr) ma ha scelto con convinzione questa destinazione, ha voglia di rilanciarsi, giocare e fare felici società, squadra e tifosi".

L'operazione è stata dunque conclusa in poco tempo?

"Non proprio è per questo assieme a mia moglie Flore, dobbiamo ringraziare l'agente Fabrizio Ferrari che ha curato per noi, nei minimi dettagli in contratto".