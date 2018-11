ESCLUSIVA TMW - Il tecnico di Icardi al Barça: "Via per crescere, ora può tornare"

© foto di www.imagephotoagency.it

C'era una volta il Barcellona di Mauro Icardi. Sì, proprio così. Perché prima di diventare la rivelazione della Sampdoria e il capitano dell'Inter, Maurito faceva le fortune della Masia blaugrana. Nel giorno di Inter-Barcellona, valida per la quarta giornata di Champions, TuttoMercatoWeb.com vi racconta così la storia del 'Niño del Partido' attraverso un'intervista esclusiva al suo allenatore proprio nelle giovanili del Barça: Oscar Garcia Junyent. Pluricampione col Barcellona da giocatore, il tecnico catalano negli ultimi anni ha girato il mondo a suon di successi, su tutti, i trionfi col Red Bull Salisburgo tra il 2015 e il 2017.

Garcia, partiamo dalla partita di stasera: dopo il 2-0 del Camp Nou, la sfida di San Siro sarà più equilibrata?

"Credo proprio di sì. Stasera mi aspetto una gara molto più complicata per il Barcellona rispetto a quella giocata al Camp Nou. L'Inter ha maggiore bisogno di punti rispetto ai blaugrana e non dimentichiamoci che, se Spalletti ha fatto turn-over contro il Genoa, Valverde ha invece deciso di non risparmiare i suoi titolarissimi nella vittoria di sabato contro il Rayo Vallecano".

Poco turn-over sì, ma in panchina dovrebbe tornare un certo Leo Messi.

"Il Barcellona ha il miglior giocatore del mondo e questo è sempre un plus importante, in ogni competizione. Se la Champions fosse in formato Liga non ho dubbi che sarebbe il Barça a trionfare, ma con questa diversa struttura basta sbagliare una partita per essere eliminati".

A trascinare i nerazzurri sarà invece una sua vecchia conoscenza: capitan Mauro Icardi.

"Me lo ricordo bene. Anche se ormai è passato tanto tempo, Mauro non ha cambiato più di tanto il suo modo di giocare. Solo che adesso riesce a esprimersi ai livelli più alti. È sempre stato un grande finalizzatore, sia di testa che di piede, con una freddezza incredibile sotto porta".

A posteriori, la decisione di lasciare le giovanili del Barcellona nel gennaio 2011 sembra avergli dato ragione.

"Sono davvero contento per lui, non era certo una decisione facile da prendere. Mauro ha scelto di rinunciare al Barcellona e le cose gli sono andate bene, tanto alla Sampdoria quanto all'Inter. Alle sue innate qualità ha saputo infatti unire un grande lavoro quotidiano, migliorandosi giorno dopo giorno".

Il fascino della prima sfida da protagonista, i dubbi di Guardiola, ma anche gli ottimi risultati di Rafinha da falso nueve. Per quale motivo secondo lei Icardi scelse di andarsene?

"Le ragioni sono tante e diverse tra loro. Per quanto riguarda Rafinha, con me iniziò a giocare da falso nueve soprattutto dopo la partenza di Icardi. La Sampdoria gli fece un'ottima offerta e gli diede la possibilità di compiere il grande salto tra i professionisti. Penso che l'addio di Icardi sia arrivato sostanzialmente per questo motivo. Mauro voleva sentirsi protagonista piuttosto che continuare a giocare in un settore giovanile. E quello che ha fatto vedere negli ultimi anni gli ha dato ragione".

Tanto che adesso si parla addirittura di un possibile ritorno a Barcellona di quell'attaccante che venne ceduto alla Samp per neanche 500.000 euro.

"Se il Barcellona cerca o cercherà un numero 9, sul mercato ne troverebbe sicuramente pochi dello stesso valore di Icardi. Ci sono già stati diversi casi simili, per i blaugrana non sarebbe un fallimento riportare alla base, seppur a suon di milioni, un talento cresciuto nella Masia. Mauro ormai si è conquistato un posto nella élite del calcio".

Un talento plasmato anche da un giramondo del calcio come lei. Sempre col passaporto in mano.

"È proprio vero (ride, ndr). Dopo la bella esperienza nella Masia, ho girato molto tra Maccabi Tel Aviv, Brighton, Watford, Red Bull Salisburgo, Saint-Etienne e Olympiakos... Ho sempre avuto un debole per il calcio estero, ce l'ho tuttora. Allenare in altri Paesi ti arricchisce come professionista, ma soprattutto come uomo. Oggi parlo quattro lingue, ho scoperto nuove culture e maniere di pensare, anche al di fuori dallo sport".

L'ultima avventura in panchina è arrivata nella scorsa stagione in Grecia. Quando la rivedremo al lavoro?

"Ho avuto diverse proposte in questi mesi, ma nessuno è riuscito a convincermi. Quando non trovi il progetto giusto, è meglio aspettare. Per ora ho scelto di prendermi un anno sabbatico. Se poi però dovesse arrivare una chiamata interessante, chiaramente sarei pronto a rimettermi subito in gioco".