ESCLUSIVA TMW - Ilijoski: "Milenkovic simile a Vidic, per lui Firenze è perfetta"

Sasa Ilijoski, giornalista serbo che lavora per Večernje Novosti, parla ai nostri microfoni di due talenti della sua terra che sono diventati grandissimi protagonisti in Italia, al punto da destare gli appetiti di tutte le big. Sergej Milinkovic-Savic in particolare, è un giocatore per cui Lotito chiede più di 100 milioni: "Diciamo che sarebbe facile rispondere che il pezzo lo fa il mercato, è la legge che vale nel mondo nel calcio e non solo. Però se Pogba vale 105 milioni di euro, perché Sergej dovrebbe essere pagato di meno?".

Parliamo di Nikola Milenkovic: lo reputi un giocatore già pronto per il grande salto in una big? "

Credo che la Fiorentina in questo momento sia l'ambiente perfetto: per lui è un grande club, ha solo 20 anni. Se saprà confermarsi magari la Juventus potrebbe farci un pensiero a giugno, stesso discorso per Milinkovic-Savic".

A quale giocatore serbo del passato lo avvicineresti?

"Caratterialmente è un vincente, lo vedo molto simile a Nemanja Vidic".