esclusiva Imborgia: "La Juve non rischia. A Sarri va dato un altro anno per le sue idee"

Antonio Imborgia, agente e intermediario di mercato, osserva l'evolversi del campionato e ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dice: "Secondo me la Juve non rischia di perdere lo scudetto. Eravamo abituati ad una Juve che vinceva con largo anticipo e 6 punti di vantaggio ora sono quasi un fatto anomalo. Ritengo la Juve la più forte, per qualità e rosa. Forse lo zoccolo duro si è un po' logorato, dovendosi sempre ricaricare da 8 anni. Però hanno tutto per arrivare in fondo. Sarri? Per quel che aveva fatto, era il tecnico che aveva più titoli per guidare la Juve. Non si è vista la sua mano perchè il campione è abituato a vivere di duelli e calarsi nel concetto di collettivo può essere un problema. Comunque credo che Sarri resterà sulla panchina bianconera anche l'anno prossimo, gli va dato tempo per trasferire una certa mentalità. Se si pensa che cambi completamente il pensiero di gioco di una squadra che per otto ha fatto il contrario di quel che Sarri vuole infondere ai giocatori, allora la scelta sarebbe stata sbagliata".

