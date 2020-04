esclusiva Imborgia: "Stipendi? Accordo non sia collettivo ma da trattare individualmente"

vedi letture

Antonio Imborgia, agente e intermediario, è intervenuto al TMW News per parlare della questione taglio stipendi e dello scontro Lega-Aic: "Credo che in questo momento serva equilibrio da parte dei calciatori e di chi li rappresenta e da parte dei presidenti. Non bisogna dare un messaggio sbagliato perchè quel che viene fuori in un momento di emergenza e difficoltà del paese è che un gruppo di uomini ricchi non vogliano lasciare nulla sul piatto. Dall'altra parte però serve come dicevo equilibrio perchè i presidenti non devono esagerare: un taglio di quattro mesi o anche di due mi sembra tanto. Io credo che l'accordo non debba essere collettivo ma vada trattato individualmente da parte dei club con i calciatori ma con dei distinguo: non si possono rapportare il monte stipendio dell'Inter, della Roma o del Napoli con quelli del Sassuolo o del Lecce. Occorre in ogni caso abbassare i toni ricordando che tutti i giorni ci sono persone che muoiono, medici e infermieri che muoinoo. Tutte persone che con i loro guadagni sono ben lontane dai nostri guadagni del calcio. Serve insomma attenzione nei messaggi che mandiamo all'esterno"

clicca sotto per guardare