ESCLUSIVA TMW - Inter, accordo con Dalbert: contratto di cinque anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Va avanti la trattativa fra l'Inter e il Nizza per Dalbert Henrique, terzino sinistro brasiliano classe 1993. Il club francese per il suo cartellino chiede 12 ilioni di euro, una cifra che i nerazzurri ritengono troppo alta. Nel frattempo però, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club di Milano ha raggiunto l'accordo per il contratto del calciatore: cinque anni di legame a cifre ancora top secret.