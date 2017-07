ESCLUSIVA TMW - Inter, accordo totale per Colidio. A breve le firme

Fonte: Marco Conterio

L'Inter si prepara a mettere a segno un importante colpo di mercato in prospettiva. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com i nerazzurri avrebbero trovato l'accordo totale con il Boca Juniors per Facundo Colidio, talentuoso attaccante classe 2000. Accordo trovato anche con il giocatore e firme ormai in dirittura d'arrivo con l'Inter che potrebbe presto annunciare l'arrivo dell'argentino.