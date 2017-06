ESCLUSIVA TMW - Inter, addio Banega: in dirittura d'arrivo la trattativa col Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le parole di Marcelo Simonian, che in esclusiva per TMW ha confermato l'addio di Ever Banega, emergono nuovi dettagli sul futuro dell'argentino: il suo futuro sarà al Siviglia, di nuovo, con le parti che stanno definendo gli accordi sulla base di 9-10 milioni di euro.