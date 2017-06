ESCLUSIVA TMW - Inter, ag. Gnokouri: "Incontro Ausilio. Carraro-Pescara? Si può"

Fabrizio Ferrari, agente di Assane Gnokouri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Domani incontro Ausilio per parlare del ragazzo. Valuteremo il suo futuro anche in base alle sue condizioni fisiche. Tendenzialmente non si muove, ma mai dire mai. Carraro (primavera Inter) al Pescara? Parleremo anche di Marco. Per il ragazzo sarebbe il coronamento di una grande stagione e andrebbe a rafforzare la rosa di Zeman. Non dovrebbero esserci problemi per il trasferimento in Abruzzo".